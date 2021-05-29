Реконструкция развязки у "Калины" должна стартовать в третьем квартале 2021 года

Сейчас завершается процесс получения всех согласований. Фото: Нина Георгиева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда начнётся реконструкция развязки у "Калины" в Екатеринбурге. По его словам, старт работ будет дан в третьем квартале текущего года.

Отвечая на вопрос подписчика в Instagram глава региона отметил, что речь идёт об очень важной для города развязке. На сегодняшний день на эту стройку из федеральной казны удалось привлечь 700 млн рублей, подчеркнул Евгений Куйвашев. Также известно, что власти уральской столицы уже нашли подрядчика и заключили с ним соответствующий контракт.

"Завершается процесс получения всех согласований. Работы должны начаться уже в третьем квартале этого года", – добавил губернатор.

Ранее "Областная газета" сообщала, что строить развязку будет московская компания "АльмакорГрупп". Она оказалась единственным претендентом на реализацию проекта. Москвичи запросили за работу 6 млрд 366 млн 965 тыс. рублей – на 32 млн меньше, чем готовы были заплатить городские власти. Все работы предстоит выполнить до 31 декабря 2024 года.

ООО "АльмакорГруп" не впервые будет работать в Свердловской области. Сейчас они занимаются возведением моста над прудом в Нижнем Тагиле. Строительство началось в марте 2020 года.

Напомним, торги на строительство развязки у "Калины" проводились не в первый раз. Разговоры о необходимости её возведения идут уже 10 лет. В прошлый раз торги открывались в марте этого года, но через несколько недель их отменили. В 2021 и 2022 годах на реконструкцию развязки будет выделено по 111 млн рублей, в 2023 году – свыше 2,6 млрд рублей, а оставшиеся 3,5 млрд рублей – в последующие годы. Подробнее об этом читайте в материале "Облгазеты" "Развязка близко?"