23 автобуса меняют маршруты из-за перекрытия центра Екатеринбурга

Маршруты меняют 23 автобуса, в том числе автобус №012. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 30 мая стартовал Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Из-за этого центральные улицы перекрыли до 15:00.

Трасса проходит по улицам Бориса Ельцина и 8 марта, пр. Ленина, улицам Толмачёва, Царской, Пушкина и Горького.

Движение транспорта ограничено по следующим улицам:

Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);

Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);

8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);

Пушкина (от Ленина до Малышева);

Толмачёва (от Ленина до Малышева);

Горького (от Малышева до площади Труда);

Царская (от Толмачёва до Николая Никонова).

Там же запрещена стоянка автомобилей в заездных карманах.

Мероприятие проходит в Екатеринбурге в пятый раз. В 11:00 на старт выйдут более 100 тысяч бегунов. Им предлагаются дистанции на 1, 5, 10 и 21 км.

Схему движения меняют 23 автобуса, которые обычно ездят по этим улицам. Речь идёт об автобусах: № 19, 21, 24, 27, 28, 32, 46, 48, 50, 54, 57, 57а, 64, 012, 014, 016, 018, 019, 030, 043, 045, 052, 054.

Автобусы меняют маршруты Фото: с сайта мэрии города

Фото: автобусы меняют маршруты

Фото: автобусы меняют маршруты

Фото: автобусы меняют маршруты