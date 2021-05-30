23 автобуса меняют маршруты из-за перекрытия центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге 30 мая стартовал Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Из-за этого центральные улицы перекрыли до 15:00.
Трасса проходит по улицам Бориса Ельцина и 8 марта, пр. Ленина, улицам Толмачёва, Царской, Пушкина и Горького.
Движение транспорта ограничено по следующим улицам:
- Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта);
- Ленина (от Московской до Карла Либкнехта);
- 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева);
- Пушкина (от Ленина до Малышева);
- Толмачёва (от Ленина до Малышева);
- Горького (от Малышева до площади Труда);
- Царская (от Толмачёва до Николая Никонова).
Там же запрещена стоянка автомобилей в заездных карманах.
Мероприятие проходит в Екатеринбурге в пятый раз. В 11:00 на старт выйдут более 100 тысяч бегунов. Им предлагаются дистанции на 1, 5, 10 и 21 км.
Схему движения меняют 23 автобуса, которые обычно ездят по этим улицам. Речь идёт об автобусах: № 19, 21, 24, 27, 28, 32, 46, 48, 50, 54, 57, 57а, 64, 012, 014, 016, 018, 019, 030, 043, 045, 052, 054.