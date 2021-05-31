В регионах России запустят систему для поиска угнанных автомобилей

Система «Паутина» уже запущена в Центральном федеральном округе. Фото: Алексей Кунилов.

Специалисты МВД России до конца года развернут в России систему «Паутина». Она предназначена для предупреждения и раскрытия угонов транспортных средств, а также для розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП.

Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на базе СПО «Паутина» на территории России идут работы по развёртыванию сервиса для автоматизации деятельности центров фиксации административных правонарушений на дорогах.

Ранее стало известно, что систему «Паутина» МВД России запустило в Центральном федеральном округе. Раньше полицейские могли получить фотографию транспортного средства непосредственно в момент нарушения Правил дорожного движения. Новая система позволяет получить для анализа фотографии всех проездов. Важным является и то, что программа не позволяет удалить какие-либо снимки из системы.

В МВД пояснили, что в будущем компоненты «Паутины» станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг. Необходимые поправки в КоАП вступят в силу 1 сентября. Сейчас Правительство РФ разрабатывает постановление с описанием процедуры.

Как писала «Областная газета», в феврале в Екатеринбурге полицейские разоблачили несколько преступных групп, которые занимались кражами и угонами автотранспорта. Благодаря этому в уральской столице зафиксировано снижение количества таких преступлений.