С 1 июня в Нижнем Тагиле на линию выйдут перенумерованные автобусы

В Нижнем Тагиле четыре автобуса меняют номера. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле четыре автобуса, у которых в номере были цифры и буква, сменят обозначение. Они выйдут на маршруты с новым номером уже завтра, 1 июня.

Рассказываем об изменениях.

Прежний маршрут № 6А от кинотеатра "Урал" до п. Песчаный получил №8;

от кинотеатра "Урал" до п. Песчаный получил круговой маршрут № 30Л от ж/д вокзала через Красный Камень, Лебяжку и Выю - № 31;

от ж/д вокзала через Красный Камень, Лебяжку и Выю - круговой маршрут № 4Л от ТЦ "Райт" через Выю, Лебяжку и Красный Камень - № 5;

от ТЦ "Райт" через Выю, Лебяжку и Красный Камень - № 25Р из микрорайона ГГМ в п. Рудника им. III Интернационала - № 27.

Мэрия Нижнего Тагила заключила новые семилетние контракты с перевозчиками. Они вступят в силу также с начала лета. В ближайшие годы 44 маршрута будут обслуживать три организации вместо четырёх, как было до этого. Это ООО "Техноком", ООО "Фирма ТАСС" и ООО "Объединение "СОЮЗ-НТ".

"Одной из особенностей этих контрактов является то, что они предусматривают обновление автомобильного парка организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, с заменой до 1 января 2024 года автомобилей "Газель" на автобусы средней вместимости", - передаёт пресс-служба мэрии города слова замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

Добавим, что тагильчан сейчас возят 400 автобусов. Среди них есть иномарки, автобусы ПАЗ и СИМАЗы, которые Нижний Тагил закупил в прошлом году по нацпроекту "Экология", а также и старые "Газели".

В Екатеринбурге масштабная перенумерация автобусов произойдёт с 1 июля 2021 года. На линию выйдут сразу 24 рейса с новым обозначением.