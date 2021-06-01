Ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня

Официальная причина приостановки авиасообщения - неблагоприятная эпидобстановка в Турции по коронавирусу. Фото: Алексей Кунилов

Российский оперштаб принял решение продлить ограничение регулярного авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня. По данным АТОР, ещё у более 338 тысяч россиян рухнули планы на отдых на турецких пляжах в июне.

"С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - сообщили в кабмине РФ по итогам заседания оперштаба.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Изначально планировалось, что запрет на перелёты будет действовать до 1 июня. Туропературы сообщили о рухнувших планах у полумиллиона россиян на майских отдых у моря в Турции.

По данным Аналитической службы АТОР, в период с 1 июня по 30 июня 2021 года отправиться в Турцию планировали более 338 тысяч россиян. Общая стоимость приобретенных на июнь туров составляет почти 274 млн евро.

Тем временем в Турции начался второй этап ослабления введённых из-за пандемии ограничений. В частности, с 1 июня открываются кафе и рестораны при условии соблюдения эпидмер.