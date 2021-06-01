Россия возобновляет авиасообщение ещё с 8 странами

РФ также увеличивает с 10 июня число регулярных рейсов в ряд стран. Фото: Алексей Кунилов

Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с 8 странами. В список вошли Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Также появится чартерное сообщение с Албанией.

Рейсы будут осуществляться из Москвы.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, Россия также увеличивает еженедельное число регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию.

Также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.

Отметим, что с сегодняшнего дня, 1 июня, Грузия открывает сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Они были закрыты в марте прошлого года из-за пандемии COVID-19.

Сухопутные границы Грузии можно пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до визита в страну. На третий день после пересечения границы туристу нужно провести повторный тест, передает «Интерфакс».

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы, Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

Как писала «Областная газета», о планах открыть с 1 июня сухопутные границы власти Грузии сообщили в конце марта.

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