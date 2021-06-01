По Екатеринбургу начали курсировать трамваи со словами благодарности врачам

Слова благодарности появились на двух вагонах. Фото: Галина Соловьёва.

На трамваях Екатеринбурга появились слова благодарности врачам. Надписи "Спасибо, доктор!" можно увидеть на вагонах, следующих по маршрутам №3 и 21.

По словам заместителя гендиректора ЕМУП "Гортранс" по эксплуатации Андрея Ившина, это был обдуманный шаг как руководства предприятия, так и рядовых сотрудников, которые захотели выразить свою благодарность врачам и всем тем, кто до сих пор борется с новой коронавирусной инфекцией.

"Это самое малое, что мы можем сделать для наших медиков в знак признания их работы-подвига", – отметил он.

Фото: Галина Соловьёва

По его данным, слова благодарности появились на двух вагонах, которые проходят ближе к центральным улицам города. Их сможет увидели большее количество людей.

Фото: Галина Соловьёва

Разглядеть трамваи журналисты, в том числе фотокорреспондент "Областной газеты", смогли на конечной остановке "ЦПКиО". Сегодня там работает пункт вакцинации от COVID-19.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Ранее "Облгазета" публиковала обновлённый график работы мобильных прививочных пунктов от COVID-19 в столице Урала.

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