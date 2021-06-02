Россия возобновила авиасообщение с Великобританией

Самолёты не летали в Великобританию с 22 декабря 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов

Ограничение авиасообщения между Россией и Великобританией действовало с декабря 2020 года. В последний раз запрет продлили 16 апреля.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения.

"С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - говорится в сообщении федерального оперштаба по коронавирусу.

Напомним, запрет на перелёты в Соединённое Королевство ввели в России 22 декабря 2020 года. Это решение было принято из-за распространения в Великобритании нового штамма COVID-19.

Также Россия возобновила авиасообщение ещё с 8 странами, а запреты на перелёты в Турцию и Танзанию продлила до 21 июня.