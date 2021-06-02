Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 июня 2021, 10:25

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией

  Анна Митчина
Самолёт

Самолёты не летали в Великобританию с 22 декабря 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов

Ограничение авиасообщения между Россией и Великобританией действовало с декабря 2020 года. В последний раз запрет продлили 16 апреля.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения.

"С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон три раза в неделю на взаимной основе", - говорится в сообщении федерального оперштаба по коронавирусу.

Напомним, запрет на перелёты в Соединённое Королевство ввели в России 22 декабря 2020 года. Это решение было принято из-за распространения в Великобритании нового штамма COVID-19.

Также Россия возобновила авиасообщение ещё с 8 странами, а запреты на перелёты в Турцию и Танзанию продлила до 21 июня.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2021, 11:12 / Общество
В одном из регионов УрФО реорганизовали районные газеты
02.06.2021, 11:03 / Общество
Российские космонавты вышли в космос впервые в 2021 году
02.06.2021, 10:25 / Общество
Россия возобновила авиасообщение с Великобританией
02.06.2021, 09:27 / Общество
В Екатеринбурге более 44 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам
02.06.2021, 08:53 / Общество
Алексей Орлов упразднил экологический совет при главе Екатеринбурга