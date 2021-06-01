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Общество / Авто и транспорт
1 июня 2021, 20:03

3 июня на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничат движение

карта с местом перекрытия

Работы планируется выполнить в период с 10-00 до 17-00. Фото: карта.

В ближайший четверг на 48-м километре трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень будет затруднено движение. Это связано с проведением работ на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", СвЖД будет проводить асфальтирование. Также специалисты займутся устранением колейности на проезжей части. В связи с этим на данном участке введут реверсивное движение, машины будут пропускать в одностороннем порядке.

Работы планируется выполнить в период с 10-00 до 17-00. Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, соблюдать ПДД, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному номеру: 8 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный).

Областная газета Свердловской области

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