В Каменске-Уральском на 4 дня изменят схему движения трёх автобусов

Изменения маршрутов связано с заменой трубопровода. Фото: Александр Зайцев.

В Каменске-Уральском на четыре дня будет ограничено движение автомобилей, изменится схема курсирования общественного транспорта по улице Суворова на участке между Каменской и Октябрьской. Движение закроют в сторону посёлка Чкалова с 09:00 3 июня до 22:00 6 июня.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, на этом участке будет произведена перекладка трубопровода. По словам первого замглавы Каменска-Уральского Дмитрия Башарина, сейчас на улице Суворова дорожные службы срезают старое покрытие. Он попросил автомобилистов соблюдать на ремонтируемом участке скоростные ограничения, чтобы не поднимать пыль и не допускать попадания щебня и камней в стёкла автомобилей.

Изменения не коснутся движения автобусов по маршрутам №4 и 16.

Фото: "Яндекс.Карты"

На прошлой неделе в Каменске-Уральском уже менялась схема движения автобусов № 4, 5, 14 и 210. Как писала «Областная газета», с 27 по 30 мая из-за замены труб было закрыто движение транспорта по улице Октябрьской на участке от Суворова до Челябинской.

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