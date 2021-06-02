В Екатеринбурге выписан первый штраф за управление электросамокатом. Будет ли продолжение?

Особенно опасен самокат на проезжей части. В этом году в Екатеринбурге за такую езду составили 15 протоколов. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге впервые привлекли к административной ответственности водителя электросамоката за езду без прав. Станет ли это прецедентом для того, чтобы дисциплинировать водителей новомодных средств индивидуальной мобильности и заставить их соблюдать Правила дорожного движения?

Резонансное ДТП с участием электросамоката произошло в столице Урала в ночь на 30 мая. По информации отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, случилось оно во дворе дома №35 на улице Московской: 20-летняя девушка, управляя электросамокатом, ехала по тротуару и столкнулась с автомобилем Лада Веста, который выезжал с дворового проезда. Сотрудники полиции установили, что самокат имел электродвигатель мощностью более 350 ватт, а значит, он является транспортным средством и приравнивается к мопеду. Для управления им необходимо иметь водительское удостоверение категории «М», которого у девушки не оказалось. В результате в отношении самокатчицы возбудили дело по статье 12.7 КоАП – «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ей грозит наложение административного штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Также на неё составили протокол за езду по тротуару, ведь перемещаться по пешеходной зоне можно только на электросамокатах с мощностью двигателя до 250 ватт.

Однако координатор Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук считает, что подобные штрафы вряд ли станут массовым явлением.

– Тогда придётся штрафовать практически всех, кто катается на самокатах, – говорит Кирилл Форманчук. – Ведь у нас даже прокатные электросамокаты имеют номинал мощности 350 ватт, хотя скорость у них и ограничена, но фактически по своим характеристикам они являются транспортными средствами.

Если представить, что водители таких самокатов вдруг испугаются штрафов и разом пойдут учиться для получения водительских прав категории «М», а затем, как предписано правилами, станут ездить по проезжей части улицы, то ничего хорошего из этого тоже не выйдет.

– Вы представляете, что начнётся, когда все они выедут на проезжую часть? Уровень аварийности сразу скакнёт, – предупреждает Кирилл Форманчук.

Получается тупиковая ситуация: штрафовать самокатчиков есть за что и вроде бы надо, но лучше этого не делать. Может быть, поэтому так долго создаются поправки для электросамокатов в Правила дорожного движения – не вписываются они в них.