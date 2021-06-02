Вмешательство прокуратуры позволило сохранить автобусный маршрут в Полевском ГО

Автобусы продолжат возить пассажиров по маршруту №105, благодаря вмешательству прокуратуры

Благодаря вмешательству прокуратуры, власти Полевского организовали регулярные перевозки пассажиров между населёнными пунктами городского округа. Автобусы будут курсировать по маршруту № 105 «Автовокзал – посёлок Станционный-Полевской».

Надзорное ведомство установило, что по итогам открытого конкурса в январе 2021 года был определён перевозчик лишь по пяти маршрутам из 15 утверждённых. По остальным 10, в том числе по маршруту № 105 конкурсные процедуры не проведены, что является нарушением федерального законодательства. В связи с этим прокуратура Полевского направила в суд иск, потребовав от местных властей организовать регулярное автобусное сообщение в городском округе.

Суд исковые требования удовлетворил и обязал местную администрацию и Центр социально-коммунальных услуг муниципалитета организовать курсирование автобусов по маршруту №105. Срок для исполнения решения суда не истёк. Однако, с 1 июня возникла угроза срыва перевозок по данному маршруту.

Как рассказали «Облгазете» в прокуратуре Свердловской области, местные жители сообщили, что этот маршрут необходим старшему поколению для поездок в больницу. В связи с этим главе Полевского ГО было направлено предостережение о недопустимости нарушений закона в сфере пассажироперевозок.

По результатам его рассмотрения 1 июня администрация городского округа заключила муниципальный контракт с ИП. Теперь автобусы продолжат курсировать по маршруту №105. Вопрос о заключении муниципальных контрактов с перевозчиками по другим городским маршрутам сейчас решается.

Добавим, в январе 2021 года Пассажирское автотранспортное предприятие Полевского было привлечено к административной ответственности за нарушение противоэпидемических требований. Перевозчик получил штрафы в 100 тыс. рублей.