Темы дня

Общество / Авто и транспорт
2 июня 2021, 18:57

Вмешательство прокуратуры позволило сохранить автобусный маршрут в Полевском ГО

прокурор

Автобусы продолжат возить пассажиров по маршруту №105, благодаря вмешательству прокуратуры

Благодаря вмешательству прокуратуры, власти Полевского организовали регулярные перевозки пассажиров между населёнными пунктами городского округа. Автобусы будут курсировать по маршруту № 105 «Автовокзал – посёлок Станционный-Полевской».

Надзорное ведомство установило, что по итогам открытого конкурса в январе 2021 года был определён перевозчик лишь по пяти маршрутам из 15 утверждённых. По остальным 10, в том числе по маршруту № 105 конкурсные процедуры не проведены, что является нарушением федерального законодательства. В связи с этим прокуратура Полевского направила в суд иск, потребовав от местных властей организовать регулярное автобусное сообщение в городском округе.

Суд исковые требования удовлетворил и обязал местную администрацию и Центр социально-коммунальных услуг муниципалитета организовать курсирование автобусов по маршруту №105. Срок для исполнения решения суда не истёк. Однако, с 1 июня возникла угроза срыва перевозок по данному маршруту.

Как рассказали «Облгазете» в прокуратуре Свердловской области, местные жители сообщили, что этот маршрут необходим старшему поколению для поездок в больницу. В связи с этим главе Полевского ГО было направлено предостережение о недопустимости нарушений закона в сфере пассажироперевозок.

По результатам его рассмотрения 1 июня администрация городского округа заключила муниципальный контракт с ИП. Теперь автобусы продолжат курсировать по маршруту №105. Вопрос о заключении муниципальных контрактов с перевозчиками по другим городским маршрутам сейчас решается.

Добавим, в январе 2021 года Пассажирское автотранспортное предприятие Полевского было привлечено к административной ответственности за нарушение противоэпидемических требований. Перевозчик получил штрафы в 100 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2021, 20:15 / Общество
В Свердловской области началась пора серебристых облаков
02.06.2021, 20:01 / Общество
Учёные Уральского отделения РАН ищут желающих, чтобы подсчитать ежей
02.06.2021, 19:40 / Общество
В Каменске-Уральском на 4 дня изменят схему движения трёх автобусов
02.06.2021, 19:15 / Общество
Правительство РФ утвердило механизм возврата детского кешбэка за путёвки, купленные до старта программы
02.06.2021, 18:57 / Общество
Вмешательство прокуратуры позволило сохранить автобусный маршрут в Полевском ГО