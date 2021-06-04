Из Екатеринбурга на Кипр будет летать ещё одна авиакомпания

Международный рейс будет выполняться напрямую, без пересадок. Фото: Алексей Кунилов

С середины июля лоукостер "Победа" будет летать из аэропорта Екатеринбурга в Пафос (Кипр) напрямую. На сайте уже появилась возможность купить билет.

Полёты будут выполняться раз в неделю. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейсы из Екатеринбурга в Пафос, по новому для "Победы" направлению, начнутся 10 июля и будут выполняться по субботам", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что Пафос станет вторым направлением Кипра, куда в этом летнем сезоне летает компания. Из аэропорта Екатеринбурга "Победа" выполняет еженедельные рейсы в Ларнаку. Также прямые рейсы по этому направлению осуществляют "Уральские авиалинии" и "Россия".

Напомним, из аэропорта "Кольцова" можно напрямую вылететь в Грецию, Болгарию, Геленджик, Сочи и Симферополь. Также прямой авиамаршрут из Германии готовится открыть компания Eurowings.

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