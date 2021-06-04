В Пафос на Кипре из Екатеринбурга будет летать уральская авиакомпания

Рейсы будут выполняться по вторникам. Фото: Евгения Скачкова

Прямые рейсы в Пафос (Кипр) из Екатеринбурга открывает ещё одна авиакомпания. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам.

Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". Перелёты в город Пафос на острове Кипр будут осуществляться из Екатеринбурга, Самары, Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Первый самолёт вылетит из Екатеринбурга 22 июня. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам. Сейчас компания уже летает из Кольцово в Ларнаку.

О прямых рейсах из столицы Урала в Пафос рассказал также лоукостер "Победа".

На данный момент, из аэропорта "Кольцова" можно напрямую вылететь в Грецию, Геленджик, Сочи и Симферополь. Также прямой авиамаршрут из Германии готовится открыть компания Eurowings.

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