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Общество / Авто и транспорт
4 июня 2021, 12:14

В Пафос на Кипре из Екатеринбурга будет летать уральская авиакомпания

  Анна Митчина
Самолёт в небе

Рейсы будут выполняться по вторникам. Фото: Евгения Скачкова

Прямые рейсы в Пафос (Кипр) из Екатеринбурга открывает ещё одна авиакомпания. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам.

Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". Перелёты в город Пафос на острове Кипр будут осуществляться из Екатеринбурга, Самары, Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Первый самолёт вылетит из Екатеринбурга 22 июня. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам. Сейчас компания уже летает из Кольцово в Ларнаку.

О прямых рейсах из столицы Урала в Пафос рассказал также лоукостер "Победа".

На данный момент, из аэропорта "Кольцова" можно напрямую вылететь в Грецию, Геленджик, Сочи и Симферополь. Также прямой авиамаршрут из Германии готовится открыть компания Eurowings.

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