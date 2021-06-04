В Пафос на Кипре из Екатеринбурга будет летать уральская авиакомпания

Прямые рейсы в Пафос (Кипр) из Екатеринбурга открывает ещё одна авиакомпания. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам.
Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". Перелёты в город Пафос на острове Кипр будут осуществляться из Екатеринбурга, Самары, Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.
Первый самолёт вылетит из Екатеринбурга 22 июня. Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам. Сейчас компания уже летает из Кольцово в Ларнаку.
О прямых рейсах из столицы Урала в Пафос рассказал также лоукостер "Победа".
На данный момент, из аэропорта "Кольцова" можно напрямую вылететь в Грецию, Геленджик, Сочи и Симферополь. Также прямой авиамаршрут из Германии готовится открыть компания Eurowings.
Читайте также:
Вакцинированные "Спутником V" могут летать на Кипр без теста на COVID-19.
Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга ещё в ряд стран.
Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.
Сюжет
Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах