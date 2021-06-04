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Общество / Авто и транспорт
4 июня 2021, 18:00

Росавиация разрешила полёты из Екатеринбурга ещё в 10 стран

  Анна Митчина
Человек сидит в кресле на фоне самолёта

Компаниям разрешили перелёт в 17 иностранных городов. Фото: Алексей Кунилов

Допуски получили 6 авиакомпаний. Они могут осуществлять полёты в 17 городов десяти стран.

Информацию об этом разместили на сайте Росавиации. Допуски на международные пассажирские и грузовые авиаперевозки получили только те компании, которые имеют лицензию.

Авиакомпаниям разрешили полёты из Екатеринбурга по следующим направлениям:

  • Греция: "Роял Флайт" - в Кос - 2 р/н
  • Доминиканская Республика: "Азур Эйр" - в Пунта-Кана - 2 р/н по административному разрешению авиационных властей Доминиканы
  • Казахстан: "Северный ветер" - в Актау - 7 р/н
  • Камбоджа: "Азур Эйр" - в Пномпень - 2 р/н
  • Мальта: "Азур Эйр" и "Роял Флайт" - на Мальту - по 2 р/н
  • Мексика: "Азур Эйр" - в Канкун - 2 р/н
  • Монголия: "Северный ветер" - в Улан-Батор - 7 р/н
  • Португалия: "Азур Эйр" - в Лиссабон - 2 р/н; "Роял Флайт" - в Фаро - 2 р/н
  • Саудовская Аравия: "Азур Эйр" - в Джидда - 2 р/н
  • Узбекистан: "Роял Флайт" - в Нукус - 2 р/н, в Ургенч - 2 р/н, в Самарканд - 2 р/н, в Наманган - 2 р/н, в Андижан - 2 р/н, в Фергану - 2 р/н; "Ямал" - в Нукус - 2 р/н, в Самарканд - 2 р/н, в Наманган - 2 р/н; "Азур Эйр" - в Нукус - 1 р/н, в Темрез - 1 р/н; "Алроса" - в Андижан - 1 р/н; "Сибирь" - в Фергану - 3 р/н.

В конце мая Росавиация выдала разрешения на перелёты в 11 стран. Ещё ранее допуски выдали в 7 государств.

Областная газета Свердловской области

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