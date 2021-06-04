Росавиация разрешила полёты из Екатеринбурга ещё в 10 стран

Допуски получили 6 авиакомпаний. Они могут осуществлять полёты в 17 городов десяти стран.
Информацию об этом разместили на сайте Росавиации. Допуски на международные пассажирские и грузовые авиаперевозки получили только те компании, которые имеют лицензию.
Авиакомпаниям разрешили полёты из Екатеринбурга по следующим направлениям:
- Греция: "Роял Флайт" - в Кос - 2 р/н
- Доминиканская Республика: "Азур Эйр" - в Пунта-Кана - 2 р/н по административному разрешению авиационных властей Доминиканы
- Казахстан: "Северный ветер" - в Актау - 7 р/н
- Камбоджа: "Азур Эйр" - в Пномпень - 2 р/н
- Мальта: "Азур Эйр" и "Роял Флайт" - на Мальту - по 2 р/н
- Мексика: "Азур Эйр" - в Канкун - 2 р/н
- Монголия: "Северный ветер" - в Улан-Батор - 7 р/н
- Португалия: "Азур Эйр" - в Лиссабон - 2 р/н; "Роял Флайт" - в Фаро - 2 р/н
- Саудовская Аравия: "Азур Эйр" - в Джидда - 2 р/н
- Узбекистан: "Роял Флайт" - в Нукус - 2 р/н, в Ургенч - 2 р/н, в Самарканд - 2 р/н, в Наманган - 2 р/н, в Андижан - 2 р/н, в Фергану - 2 р/н; "Ямал" - в Нукус - 2 р/н, в Самарканд - 2 р/н, в Наманган - 2 р/н; "Азур Эйр" - в Нукус - 1 р/н, в Темрез - 1 р/н; "Алроса" - в Андижан - 1 р/н; "Сибирь" - в Фергану - 3 р/н.
В конце мая Росавиация выдала разрешения на перелёты в 11 стран. Ещё ранее допуски выдали в 7 государств.