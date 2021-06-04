Росавиация разрешила полёты из Екатеринбурга ещё в 10 стран

Компаниям разрешили перелёт в 17 иностранных городов. Фото: Алексей Кунилов

Допуски получили 6 авиакомпаний. Они могут осуществлять полёты в 17 городов десяти стран.

Информацию об этом разместили на сайте Росавиации. Допуски на международные пассажирские и грузовые авиаперевозки получили только те компании, которые имеют лицензию.

Авиакомпаниям разрешили полёты из Екатеринбурга по следующим направлениям:

Греция: "Роял Флайт" - в Кос - 2 р/н

"Роял Флайт" - в Кос - 2 р/н Доминиканская Республика: "Азур Эйр" - в Пунта-Кана - 2 р/н по административному разрешению авиационных властей Доминиканы

"Азур Эйр" - в Пунта-Кана - 2 р/н по административному разрешению авиационных властей Доминиканы Казахстан: "Северный ветер" - в Актау - 7 р/н

"Северный ветер" - в Актау - 7 р/н Камбоджа: "Азур Эйр" - в Пномпень - 2 р/н

"Азур Эйр" - в Пномпень - 2 р/н Мальта: "Азур Эйр" и "Роял Флайт" - на Мальту - по 2 р/н

"Азур Эйр" и "Роял Флайт" - на Мальту - по 2 р/н Мексика: "Азур Эйр" - в Канкун - 2 р/н

"Азур Эйр" - в Канкун - 2 р/н Монголия: "Северный ветер" - в Улан-Батор - 7 р/н

"Северный ветер" - в Улан-Батор - 7 р/н Португалия: "Азур Эйр" - в Лиссабон - 2 р/н; "Роял Флайт" - в Фаро - 2 р/н

"Азур Эйр" - в Лиссабон - 2 р/н; "Роял Флайт" - в Фаро - 2 р/н Саудовская Аравия: "Азур Эйр" - в Джидда - 2 р/н

"Азур Эйр" - в Джидда - 2 р/н Узбекистан: "Роял Флайт" - в Нукус - 2 р/н, в Ургенч - 2 р/н, в Самарканд - 2 р/н, в Наманган - 2 р/н, в Андижан - 2 р/н, в Фергану - 2 р/н; "Ямал" - в Нукус - 2 р/н, в Самарканд - 2 р/н, в Наманган - 2 р/н; "Азур Эйр" - в Нукус - 1 р/н, в Темрез - 1 р/н; "Алроса" - в Андижан - 1 р/н; "Сибирь" - в Фергану - 3 р/н.

В конце мая Росавиация выдала разрешения на перелёты в 11 стран. Ещё ранее допуски выдали в 7 государств.