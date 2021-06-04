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Общество / Авто и транспорт
4 июня 2021, 19:27

В Свердловской области стартуют тотальные проверки транспорта

ГИБДД

Тотальные проверки транспорта будут проходить в регионе на постоянной основе. Фото: Станислав Савин.

ГИБДД Свердловской области объявила о старте тотальных проверок транспорта. Нарушителей Правил дорожного движения будут ловить с вечера пятницы по воскресенье включительно.

По данным регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России, мероприятия пройдут во всех городах Среднего Урала. Инспекторы будут дежурить на въездах и выездах из населённых пунктов, у мест отдыха граждан. Отдельные экипажи ДПС отправятся в отдаленные территории.

"Такие мероприятия будут проходить в регионе на постоянной основе. Сейчас прорабатывается вопрос о применения новых методов контроля за дорожным движением, в том числе скрытых", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит граждан сообщать о нарушителях ПДД по телефонам 02 или 112.

Областная газета Свердловской области

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