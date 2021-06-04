В Свердловской области стартуют тотальные проверки транспорта

Тотальные проверки транспорта будут проходить в регионе на постоянной основе. Фото: Станислав Савин.

ГИБДД Свердловской области объявила о старте тотальных проверок транспорта. Нарушителей Правил дорожного движения будут ловить с вечера пятницы по воскресенье включительно.

По данным регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России, мероприятия пройдут во всех городах Среднего Урала. Инспекторы будут дежурить на въездах и выездах из населённых пунктов, у мест отдыха граждан. Отдельные экипажи ДПС отправятся в отдаленные территории.

"Такие мероприятия будут проходить в регионе на постоянной основе. Сейчас прорабатывается вопрос о применения новых методов контроля за дорожным движением, в том числе скрытых", - говорится в сообщении.