В Москве вводят ограничения для самокатов

В крупных городах России начали борьбу со скоростными электросамокатами. Фото: Алексей Кунилов

Власти Москвы, обеспокоенные ростом аварий с участием самокатов, подготовили для них ряд ограничений. Люди на электросамокатах будут двигаться со скоростью пешеходов на тротуарах, а на прокатных ТС - не быстрее чем 25 км/ч.

При этом движение самокатов по проезжей части в Москве будет регулировать ГИБДД.

"Любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно исходя из радиуса колёс и того, что всё-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла. Если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать её", - заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на полях Петербургского международного экономического форума РИА Новостям.

Московские власти также продолжат переговоры с компаниями по аренде самокатов по расширению зон снижения скорости.

Отметим, что в Екатеринбурге также начали борьбу со скоростными самокатами после того, как "Областная газета" подняла проблему отсутствия правил их использования самокатов. Так, список зон, где электросамокаты автоматически сбрасывают скорость до 15 км/с расширен. Его пополнили все центральные парки и скверы.

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