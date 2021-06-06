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Общество / Авто и транспорт
6 июня 2021, 17:28

В Екатеринбурге улицу на Вторчермете перекроют на три месяца

перекрытие движения

Улицу перекроют до конца сентября. Фото: сервис Яндекс.Карты.

Жителей Екатеринбурга предупредили об очередном перекрытии. Движение транспорта будет ограничено на Вторчермете по улице 2-й Новосибирской (от Умельцев до Газетной).

Перекрытие продлится три месяца, с 27 июня по 28 сентября. В этот период времени будут проводиться дорожные работы.

Строители просят граждан быть внимательными и заранее выбирать маршруты передвижения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Эскадронной и Окружной.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее "Облгазета" сообщала, что в столице Урала до 15 сентября перекрыли улицу Советская. Из-за этого перестал ходить троллейбус №4 и изменился маршрут автобуса №60. Подробнее об этом смотрите тут.

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Областная газета Свердловской области

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