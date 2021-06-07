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Общество / Авто и транспорт
7 июня 2021, 09:00

С начала года россияне потратили на новые машины почти 1 триллион рублей

Машины в городе

В целом за 2020 год россияне отдали 2,5 триллиона рублей за новые машины, а за 4 месяца этого года - почти 1 триллион. Фото: Галина Соловьёва

Зафиксирован рост продаж автомобилей в России. За январь-апрель россияне потратили на новые машины 971,4 млрд рублей. Это на 39% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Большинство жителей предпочли иномарки. На автомобили зарубежного производство было потрачено 877,4 млрд рублей. Это более 90% всей ёмкости рынка и на 38% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Десятая часть пришлась на отечественные автомобили – LADA и УАЗ. Россияне заплатили за них 94 млрд рублей, что на 49% больше, чем в начале 2020 года.

"Несмотря на продолжающийся рост цен, ёмкость рынка увеличилась вследствие роста продаж новых машин", - рассказали в Автостате.

Напомним, что в прошлом году продажи машин упали в связи с введением жёстких ограничений по коронавирусу и временным закрытием ряда автосалонов. В целом за 2020 год россияне отдали 2,5 триллиона рублей за новые машины. Средневзвешенная цена автомобиля массового сегмента по итогам прошлого года выросла на 4%, до 1,33 млн рублей, премиум-класса – на 13% до 4,93 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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