ДПС начнёт скрытно следить за нарушителями на дорогах

Останавливать и штрафовать нарушителей смогут только сотрудники в форме. Фото: Галина Соловьёва.

МВД России прописало регламент для скрытого надзора за дорожным движением. Он изложен в обновлённом проекте приказа ведомства.

Из проекта следует, что сотрудники дорожно-патрульной службы будут вести фиксацию нарушений на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы. Другими словами, их автомобиль ничем не будет выделяться. В первую очередь они будут фиксировать такие нарушения, как опасное вождение, выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения, нарушения правил проезда перекрёстков, пешеходных переходов, правил пользования телефоном водителем.

При этом сотрудники ДПС будут передавать данные о нарушителях экипажам на патрульных автомобилях и на стационарные посты. Именно они будут останавливать нарушителей и оформлять протоколы. Так или иначе всё это работает и сейчас, но не закреплено в действующем регламенте.

Также в тексте документа есть оговорка, что сотрудники, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы и находящиеся в форменной одежде, могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия.

Другими словами, такой сотрудник, обнаружив нарушение, может и сам его оформить. А сотрудник в штатском на это права не имеет. Стоит отметить, что скрытый надзор осуществляется только на патрульных автомобилях без спецокраски. На своей личной машине сотрудник ДПС проводить его не может.