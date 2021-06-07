В рядах российских военнослужащих выработан коллективный иммунитет к COVID-19

Исследование военных медиков также показало эффективность вакцинации переболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

Вакцинация против коронавирусной инфекции в российской армии находится на завершающей стадии. Военнослужащие выработали коллективный иммунитет.

«В министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины», заявил в интервью ТАСС начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он сообщил, что вакцинация российских военнослужащих практически завершена, так как она шла проще, чем у гражданских. «Они (военнослужащие. — Прим. ред.) люди ответственные, они защищали себя, свои семьи», — подчеркнул Евгений Крюков.

Исследование военных медиков также показало эффективность вакцинации переболевших коронавирусом. «Люди, перенесшие коронавирус более полугода назад, заболевают повторно. Нами в Минобороны проведено очень интересное исследование о возможности прививки пациентам, которые ранее болели коронавирусом. Нами доказана её чрезвычайно высокая эффективность, иммуногенность», — подчеркнул Евгений Крюков.

Медики считают, что, если антитела к коронавирусу будут иметь 60-70 процентов населения, его распространение замедлится. На сегодняшний день количество военнослужащих в армии России варьируется от 800 тыс. до 1 млн человек, пишет «Военное право».