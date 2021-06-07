В Свердловской области ГИБДД начала проверку среди водителей электросамокатов и велосипедов

За выходные сотрудники ГИБДД поймали 180 пьяных водителей. Фото: Александр Зайцев.

Сотрудники ГИБДД по Свердловской области продолжают проводить рейды. Сегодня в Екатеринбурге они проверяют самокатчиков и велосипедистов.

Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД велосипедистами и теми, кто передвигается на обычных и электросамокатах. К рейду привлекли также сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Свердловской области. Они будут контролировать соблюдение Правил дорожного движения в центре города. Особое внимание уделят детям.

Напомним, в Екатеринбурге есть проблема с правовым регулированием движения на электросамокатах. Одна и действующих компаний кикшеринга снизила скорость электросамокатов в центре до 15 км/ч. Затем расширила список зон с ограничениями. На прошлой неделе выписали первый штраф за езду на электросамокате без прав.

Кроме правонарушителей на электросамокатах, сотрудники ГИБДД продолжают искать на дорогах области водителей авто, которые не соблюдают ПДД. С вечера пятницы по воскресенье включительно они пресекли более 380 грубых нарушений. Из них более 200 автолюбителей управляли машиной без прав. За езду в нетрезвом виде составили протоколы на 180 человек. Из их числа 37 водителей отказались проходить медосвидетельствование, ещё 11 уже повторно попадаются пьяными за рулём.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, за 5 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 85 ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей. В них погибли 25 человек и ещё 128 получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас водителям грозит либо административная ответственность в виде штрафов и лишения прав, либо уголовная, как, например, за повторное нетрезвое вождение. Решения по этим правонарушениям вынесет суд.