В Екатеринбурге перенесли сроки ремонта на улице Дружининская

В Екатеринбурге перенесли сроки ремонта трамвайных путей на улице Дружининская. Работы будут проводить с 14 по 21 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что ремонт пройдёт с 4 по 30 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас строители уточнили сроки. Вместо планируемых трёх недель, работы проведут за одну.
На это время движение трамваев на перекрёстке улиц Дружининская - Техническая тоже будет закрыто. Автомобилисты могут объехать перекрытие по улицам Червонной и Коммунальной.
Для удобства екатеринбуржцев информацию о всех перекрытиях публикуют на информационной карте города.
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