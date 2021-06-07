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Общество / Авто и транспорт
7 июня 2021, 17:25

В Екатеринбурге перенесли сроки ремонта на улице Дружининская

  Анна Митчина
Дорожный знак

Участок обещают перекрыть на неделю. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге перенесли сроки ремонта трамвайных путей на улице Дружининская. Работы будут проводить с 14 по 21 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ремонт пройдёт с 4 по 30 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас строители уточнили сроки. Вместо планируемых трёх недель, работы проведут за одну.

На это время движение трамваев на перекрёстке улиц Дружининская - Техническая тоже будет закрыто. Автомобилисты могут объехать перекрытие по улицам Червонной и Коммунальной.

Для удобства екатеринбуржцев информацию о всех перекрытиях публикуют на информационной карте города.

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В Екатеринбурге на этой неделе перекроют две улицы и один перекрёсток.

Областная газета Свердловской области

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