В Екатеринбурге за день оштрафовали 350 пешеходов, велосипедистов и любителей самокатов

Полицейские проводят в Екатеринбурге рейды против нарушений со стороны велосипедистов и пешеходов. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге сегодня, 7 июня, начались рейдовые мероприятия по пресечению нарушений Правил дорожного движения (ПДД) велосипедистами и пешеходами, в том числе передвигающимися на самокатах и электросамокатах. Проверки проходят в центральной части города.

Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение ПДД и проводят профилактическую работу с участниками дорожного движения. Особое внимание они уделяют детям. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности только за сегодня в Екатеринбурге привлечено 350 пешеходов и велосипедистов.

Автоинспекторы также осматривают электросамокаты, чтобы установить мощность их двигателей. Если электросамокат по своим характеристикам схож с мопедом, то у гражданина, выбравшего такое средство передвижения, должно быть водительское удостоверение соответствующей категории (М). Если права он не получал, его могут привлечь к ответственности по ст. 12.7. КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в ближайшее время проведение подобных мероприятий будет продолжено, причём не только в Екатеринбурге, но и в других крупных городах области.

Отметим, что на Среднем Урале за 5 месяцев 2021 года по вине пешеходов случилось 140 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили 120 человек, ещё 22 человека погибли. При этом с участием пешеходов, передвигающихся на электросамокатах, в области зарегистрировано 7 аварий. Во всех случаях – это столкновения с транспортными средствами.

Напомним, в Екатеринбурге есть проблема с правовым регулированием движения на электросамокатах. Одна из действующих компаний кикшеринга снизила скорость электросамокатов в центре до 15 км/ч. Затем расширила список зон с ограничениями. На прошлой неделе выписали первый штраф за езду на электросамокате без прав.