Алексей Орлов пообещал Екатеринбургу ещё 28 "умных остановок" и 20 новых табло

Первые "умные остановки" появились в Екатеринбурге два года назад. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 28 "умных остановок" с электронным расписанием и Wi-Fi появятся в Екатеринбурге до 1 ноября. Сейчас в городе их 37, к 2024 году - должно быть 100.

До 1 июля ещё на 20 обычных остановках должны появиться новые электронные табло с расписанием автобусов, трамваев и троллейбусов. Такое заявление сделал в своём Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Не исключаю, что в одном из районов получит развитие параллельный проект «умных остановок», который будет полностью профинансирован за счёт оператора. Предварительная договорённость об этом уже есть. На "умных остановках" есть и другие полезные вещи — погода, карта Екатеринбурга, система экстренного вызова службы "112", можно даже зарядить свой гаджет, на всех комплексах ведётся видеонаблюдение", - рассказал глава города.

Первые "умные остановки" появились в Екатеринбурге два года назад - возле Главпочтамта и Пассажа. В конце прошлого года в столице Урала выбрали их лучший дизайн-проект. Победил дизайнер Алексей Быков. "Начинка" остановок должна содержать табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочной информацией, сервисами вызова экстренных служб и ЕКАРТАми. Кроме того, они должны быть оборудованы USB-портами для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi-роутерами и системами звукового оповещения. Такие новые остановки и должны появляться в городе.

Ранее замдиректора МБУ "Центр организации движения" Евгений Евсеев отмечал, что в 2021 году уральская столица получит более 250 млн рублей на финансирование интеллектуальной транспортной системы. Средства пойдут на закупку камер, видеодетекторов, транспортных мониторов, остановок общественного транспорта, серверов и программного обеспечения.