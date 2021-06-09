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Общество / Авто и транспорт
9 июня 2021, 20:00

В Каменске-Уральском временно изменят схему движения четырёх автобусов

ремонт

Ремонтные работы будут проходить в районе пересечения улиц Октябрьская и Калинина. Фото: Алексей Кунилов

В Каменске-Уральском с 10 по 13 июня будет ограничено движение по улице Октябрьская. В связи с работами по перекладке труб теплоснабжения под проезжей частью в районе пересечения с улицей Калинина, проезд автомобильного транспорта здесь будет закрыт.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улицам: 4-й Пятилетки, Шестакова, Железнодорожной, Алюминиевой.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского, будет временно изменено движение пассажирского транспорта.

Фото: "Яндекс.Карты"

Как писала «Областная газета» в минувшие выходные в Каменске-Уральском проходили ремонтные работы на улице Суворова на участке между Каменской и Октябрьской, что также повлияло на схему движения общественного транспорта.

Областная газета Свердловской области

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