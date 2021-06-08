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Общество / Авто и транспорт
8 июня 2021, 19:01

Из Екатеринбурга в Магнитогорск начали летать субсидированные рейсы

  Анна Митчина
Самолёт

Улететь в Магнитогорск можно 3 раза в неделю. Фото: Галина Соловьёва.

Из Екатеринбурга 8 июня начал выполняться субсидируемый рейс в Магнитогорск. Самолёты будут летать три раза в неделю.

Перелёты на самолётах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до ста пассажиров обслуживает авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе Кольцово. Из екатеринбургского аэропорта в Магнитогорск можно улететь по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 1 час 10 минут.

Перелёты осуществляются благодаря программе субсидирования от правительств Свердловской и Челябинской областей. Известно, что на эти цели Средний Урал выделил 250 млн рублей. В этом году пассажирам Кольцова доступны 22 направления более дешёвых рейсов.

Добавим, Свердловская область занимает лидирующую позицию в стране по количеству субсидируемых полётов.

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Областная газета Свердловской области

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