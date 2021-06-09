В Екатеринбурге автобусы №21 переводят на бесконтактную оплату проезда

Нзвать автобусы автобусами без кондукторов пока нельзя, так как кондукторы в салонах будут. Правда, билет будет приобретаться не у кондуктора а через валидатор. Фото: Галина Соловьёва

9 июня в Екатеринбуге на линию выйдут автобусы с валидаторами. Они будут курсировать по маршруту №21 Краснолесье - железнодорожный вокзал.

Для оплаты проезда пассажирам при входе нужно будет прикладывать банковскую или транспортную карту к считывателю валидатора и получать чек.

При этом назвать такие автобусы автобусами без кондукторов пока нельзя, так как кондукторы в салонах будут. Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, они будут проверять билеты у пассажиров. В перспективе - автобусы хотят запустить без кондуторов. Они будут появляться в салонах только в часы пик, а проверять билеты будут контролёры.

Первый автобус с валидаторами стартует сегодня в 14:00 по маршруту № 21 с остановки Краснолесье (Краснолесья 19/1).

"Тестирование валидаторов уже проводилось на городских автобусных маршрутах. С сегодняшнего дня стартует вторая часть эксперимента, в ходе которой маршрут 21 полностью будет переведён на бесконтактную оплату проезда", - пояснили в мэрии.

Валидаторы производства компании "Микроэлектроника", которые ранее поступили в Екатеринбург, используются в Московской области, Самаре, Севастополе и Нижнем Новгороде. Первая часть эксперимента в столице Урала проводилась на некоторых автобусах маршрутов №21, 25 и 50.

Подробнее о том, как заработает бесконтактная оплата проезда в автобусах №21, - читайте сегодня вечером в ленте новостей "Областной газеты".