С 10 июня в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года

Парковка на площади закроется на четыре дня, до 00:00 14 июня. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 10 июня в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года. Это связано с подготовкой к празднованию и празднованием Дня России.

На площади появятся соответствующие дорожные знаки и противотаранные средства.

"Муниципальному бюджетному учреждению "Центр организации движения" установить временные дорожные знаки, запрещающие стоянку автотранспорта на площади 1905 года на период с 00:00 10.06.2021 до 00:00 14.06.2021, и противотаранные средства", - говорится в постановлении мэра Екатеринбурга "О проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню России".

В мэрии Екатеринбурга "Областной газете" подтвердили, что завтра утром парковка будет уже закрыта. Она откроется только в понедельник.

День России пройдёт в эту субботу, 12 июня. На площади 1905 года в 14:00 начнётся концерт с участием выпускников детских школ искусств, музыкантов Уральского государственного русского оркестра и Свердловской филармонии. До этого в центре города будут вестись репетиции, а после - демонтаж сцены и других конструкций.

В Историческом сквере в День России в полдень выступит сводный хор в сопровождении духового оркестра.

Напомним, что 12 июня в центре Екатеринбурга введут ограничения на продажу алкоголя.

Добавим, что россиян ждут трёхдневные выходные - с 12 по 14 июня. После праздничных дней жители страны выйдут на работу во вторник. Третья рабочая неделя будет сокращена на один день - с 15 по 18 июня.

Позже на сайте "Областной газеты" появится полная программа празднования Дня России.