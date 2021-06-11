В Свердловской области меняется порядок курсирования «Ласточек»

14 июня отменяются рейсы городской электрички сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный. Фото: Алексей Кунилов.

В праздничные выходные июня на Среднем Урале меняется порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка». Гражданам стоит быть внимательнее в период с 12 по 15 июня включительно.

По данным пресс-службы СвЖД, изменения затронут пригородные поезда в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

12 и 13 июня назначены поезда № 7067 Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26), № 7055 Екатеринбург – Кузино (в 17:57), отменены 14 июня.

назначены поезда № Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26), № Екатеринбург – Кузино (в 17:57), отменены 14 июня. 13 и 14 июня назначены поезда № 7056 Кузино – Екатеринбург (в 05:42), № 7062 Нижний Тагил – Екатеринбург (в 07:32), отменены 15 июня.

назначены поезда № Кузино – Екатеринбург (в 05:42), № Нижний Тагил – Екатеринбург (в 07:32), отменены 15 июня. 14 июня назначены поезда № 7068 Нижний Тагил – Екатеринбург (в 15:06), № 7071 Екатеринбург – Серов (в 17:26), № 7053 Екатеринбург – Шаля (в 17:57), отменены 13 июня.

назначены поезда № Нижний Тагил – Екатеринбург (в 15:06), № Екатеринбург – Серов (в 17:26), № Екатеринбург – Шаля (в 17:57), отменены 13 июня. 14 июня отменён поезд № 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (в 05:59).

отменён поезд № Нижний Тагил – Екатеринбург (в 05:59). 15 июня назначены поезда №7072 Серов – Екатеринбург (в 03:10), №7054 Шаля – Екатеринбург (в 04:42), отменены 14 июня.

Кроме того, 14 июня пассажирам будут недоступны рейсы городской электрички сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212). Электричка курсирует только по рабочим дням.

Узнать о других изменениях можно в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также в пригородных кассах.