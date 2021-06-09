Перелёты на Кипр из Екатеринбурга оказались под вопросом

У туристов могут возникнуть сложности с возвращением домой. Фото: Галина Соловьёва

На днях стало известно, что туристические рейсы в Кипр выполняются незаконно, так как официального открытия авиасообщения с этой страной не было. Из-за этого стала появляться информация об отмене рейсов из Екатеринбурга. Сегодня эту ситуацию обсудили представители туриндустрии.

Отмечалось, что ситуация с полётами на Кипр неоднозначная. Официальной информации об отмене рейсов на Кипр нет. Но и гарантии, что перелёты всё-таки осуществятся, тоже отсутствуют, так как грузопассажирские рейсы, на которых сейчас перевозят туристов, не предназначены для этих целей. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заверил, что даже в случае если гражданин застрянет в стране (а такое может легко произойти, так как рейсы не регулярные и на каждый вылет нужно отдельное разрешение), его вернут на родину.

"Потребительского конфликта из-за этого не случится и постепенно всех вывезут, кого завезли таким нетрадиционным способом", - пояснил Юрий Барзыкин

Он уточнил, что в перспективе грузопассажирские рейсы будут сокращены, но не уйдут в небытие. Они будут продолжать выполнять свои цели (перевоз пассажиров на лечение, работу и по другим причинам, определённым страной въезда).

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что путешественники, которые уже имеют на руках билеты, могут попробовать заменить направление или вернуть деньги, ссылаясь на письмо Росавиации о недопустимости продажи туров с такими билетами. Он выразил надежду, что вскоре направление станет легальным и путёвки не придётся менять.

"Наиболее безболезненный вариант для потребителей - если будут позволены рейсы на Кипр в формате чартерных. Тогда туристам не будут заметны изменения", - подчеркнул Михаил Мальцев.