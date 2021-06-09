В Екатеринбурге водителям автобусов с валидаторами придётся быть и кондукторами

Оставшимся не у дел кондукторам предложат трудоустроиться контролёрами

В Екатеринбурге автобусы маршрута №21 (Краснолесье - Железнодорожный вокзал) начали курсировать без кондукторов. Для оплаты проезда картой в салоне установлены специальные терминалы (валидаторы), а расчёт за наличные произведёт водитель.

В каждом автобусе 21-го маршрута установлено по три валидатора — по одному на каждую дверь. Первый опыт показал, что этого количества достаточно, пояснил зампред комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов в ходе брифинга. По его словам, решение отказаться от кондукторов было принято для удобства пассажиров, особенно в часы-пик.

Автобусы маршрута №21 стали первыми, в которых установили валидаторы.

Фото: Галина Соловьёва

Каждый валидатор стоит порядка 130-140 тысяч рублей. Средства на покупку и установку этих терминалов были выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», 60% из которых были выделены из федерального бюджета.

Николай Вахлов также сообщил, что на сегодняшний день более 60% пассажиров производят оплату за проезд банковскими картами и Е-картами. «Мы надеемся, что приблизимся к уровню Москвы, Петербурга, Казани, где процент безналичной оплаты (в общественном транспорте — прим. ред.) переваливает за 70. В этих городах проезд по карте выгоднее. Сейчас мы рассматриваем такие варианты», — рассказал зампред комитета по транспорту.

Оплата проезда картой через стационарный валидатор.

Фото: Галина Соловьёва

Со слов чиновника выходит, что порядка 40% пассажиров в оборудованных валидаторами автобусах будут вынуждены оплачивать проезд у водителя, что затруднительно в час пик.

Фото: Галина Соловьёва

Заместитель директора филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» по эксплуатации Александр Ашихмин в свою очередь подчеркнул, что в целях безопасности расчёт с водителем должен производиться только на остановках общественного транспорта, а во время движения запрещён. По мнению пассажиров, это может привести к вынужденному простою автобуса и увеличению времени в пути.

Зампред комитета по транспорту рассказал, что на фоне запланированного увеличения числа автобусов с терминалами оплаты за проезд кондукторам предложат перейти на работу контролёрами, штат которых будет увеличиваться. Если они откажутся, предприятие подыщет другие варианты трудоустройства.

В будущем общественный транспорт Екатеринбурга может оказаться вовсе без кондукторов.

Фото: Галина Соловьёва

Городские власти рассчитывают на совесть пассажиров. «В первую очередь мы надеемся на совесть людей. На линии в течении всего дня будут работать контролёры. Они будут просить оплатить проезд или выйти», - пояснил Николай Вахлов.

В скором будущем валидаторы установят в автобусах, которые курсируют по маршрутам №25 и №50. Уже в этом году Екатеринбург получит ещё 60 автобусов, которые также будут оборудованы терминалами для оплаты проезда. Их планируется пустить по маршрутам №18, №24 и другим. В дальнейшем терминалы оплаты предлагается установить в трамваях и троллейбусах.

Читайте также:

В Екатеринбурге автобусы №21 переводят на бесконтактную оплату проезда.