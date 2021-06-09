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Общество / Авто и транспорт
9 июня 2021, 18:28

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных водителей

ГИБДД

Пьяному водителю будет грозить до трёх лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает ужесточение наказания за пьяную езду. Выпившему водителю может грозить до трёх лет лишения свободы, если ранее он уже был судим за аварию, в которой пострадали или погибли люди.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Госдумы, для водителей, которые ранее совершали в нетрезвом виде ДТП с пострадавшими или с жертвами будет увеличен и размер штрафа. Он составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, предпринятые меры должны снизить число аварии на дорогах и количество жертв пьяных водителей. «Есть те, кто ранее уже совершил аварию в пьяном виде, в результате которой пострадали или погибли люди. После этого человек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. С целью не допустить таких водителей за руль, мы увеличиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную ответственность до трех лет», — сообщил спикер нижней палаты парламента.

Как писала «Областная газета», в конце мая минздрав Свердловской области выпустил приказ «Об организации работы кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Утверждён список больниц, куда будут доставлять нетрезвых водителей.

Областная газета Свердловской области

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