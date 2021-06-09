С 1 июля в Екатеринбурге отменят три автобуса, ещё 24 - перенумеруют

С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Ещё три - отменят.
Речь идёт о маршрутах №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер" и №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон. Информацию об их отмене и перенумерации 24 автобусов "Областной газете" сегодня подтвердил замдиректора филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" по эксплуатации Александр Ашихмин.
В прошлом году мэр Екатеринбурга закрепил это решение постановлением о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы. "ОГ" публиковала полный список автобусов, которые перенумеруют в этом году. Среди них - маршруты №56 (станет №021), 58 (№18), 80 (№060), 96 (№56) и другие.
Есть и хорошие новости - с 1 июля начнёт курсировать новый автобус - №44 метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный.
Добавим, что с 1 августа 2022 года в Екатеринбурге также будут перенумерованы шесть троллейбусов, а с августа 2023 года - шесть трамваев.
Отметим, что не только в столице Урала происходят подобные изменения. В Нижнем Тагиле с 1 июня на линию вышли четыре перенумерованных автобуса.
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