С 1 июля в Екатеринбурге отменят три автобуса, ещё 24 - перенумеруют

Информацию об отмене 3 и перенумерации 24 автобусов подтвердил замдиректора филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" по эксплуатации Александр Ашихмин. Фото: Галина Соловьёва

С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Ещё три - отменят.

Речь идёт о маршрутах №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер" и №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон. Информацию об их отмене и перенумерации 24 автобусов "Областной газете" сегодня подтвердил замдиректора филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" по эксплуатации Александр Ашихмин.

В прошлом году мэр Екатеринбурга закрепил это решение постановлением о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы. "ОГ" публиковала полный список автобусов, которые перенумеруют в этом году. Среди них - маршруты №56 (станет №021), 58 (№18), 80 (№060), 96 (№56) и другие.

Есть и хорошие новости - с 1 июля начнёт курсировать новый автобус - №44 метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный.

Добавим, что с 1 августа 2022 года в Екатеринбурге также будут перенумерованы шесть троллейбусов, а с августа 2023 года - шесть трамваев.

Отметим, что не только в столице Урала происходят подобные изменения. В Нижнем Тагиле с 1 июня на линию вышли четыре перенумерованных автобуса.

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Фото: из постановления мэрии от 2020 года

Фото: из постановления мэрии от 2020 года