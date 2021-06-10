10 июня Россия открыла авиасообщение ещё с 8 странами

Сейчас из России можно улететь в десятки стран. Фото: Евгения Скачкова.

Сегодня Россия возобновляет авиасообщение ещё с 8 странами. В этот список вошли Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватия и Албания.

Информация об этом появилась на сайте Правительства РФ. Регулярное международное авиасообщение возобновляется по следующим маршрутам:

Фото: скрин с сайта Правительства РФ

Кроме того, с сегодняшнего дня Россия увеличивает количество регулярных рейсов в:

Грецию (Москва-Афины - на 2 рейса в неделю),

Азербайджан (Москва-Баку - на 1 рейс в неделю),

Армению (Москва-Ереван - на 1 рейс в неделю),

Катар (Москва- Доха - на 1 рейс в неделю),

Узбекистан (Москва - Ташкент - на 1 рейс в неделю),

Таджикистан (Москва - Душанбе - на 1 рейс в неделю),

Египет (Москва - Каир - увеличится до 7 рейсов в неделю),

Сербию (Москва - Белград - увеличится до 7 рейсов в неделю).

Также возобновляется авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.

Напомним, ранее Россия возобновила международные перелёты в Вьетнам, Индию, Катар, Финляндию, Эфиопию и на Сейшельские острова, Японию, Черногорию, Швейцарию, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Сербию, Кубу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею, Мексику, Исландию, Португалию, Мальту, Саудовскую Аравию .

Также Россия открывала авиасообщение с Турцией и Танзанией, но, из-за вспышки коронавируса в этих странах, приостановила его. Сейчас ограничения действуют до 21 июня.