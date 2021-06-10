Жители Екатеринбурга могут следить за ремонтом трёх путепроводов онлайн

Автомобильное движение по Макаровскому мосту должны запустить уже в октябре. Фото: Павел Ворожцов.

Мэрия Екатеринбурга организовала онлайн-трансляцию с объектов ремонта и строительства искусственных сооружений. Горожанам предлагается следить за работами, которые проходят на трёх участках.

Речь идёт о Макаровском мосте, путепроводе Луганская – Объездная и мосте на улице Бебеля. Трансляция доступна по ссылке.

Ранее стало известно, что ремонт на мосту на Бебеля закончат к началу выставки ИННОПРОМ, 4 июля. А автомобильное движение по Макаровскому мосту запустят уже в октябре.

Напомним, вести онлайн-трансляцию с мостов, где идёт реконструкция, предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В Екатеринбурге на Бебеля попрошу поставить камеры. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности и без ущерба для качества сократить сроки ремонтов, – отмечал он.

Добавим, в столице Урала вовсю идёт ремонт на Блюхерском мосту. Он будет недоступен для водителей с личным авто и общественного (межмуниципального и городского) транспорта до осени. Трансляция на данном объекте пока не ведётся. Однако, как уточнили "Областной газете" в пресс-службе мэрии, сейчас ведётся монтаж оборудования.

"В выходные должны запустить трансляцию и оттуда", – заявили изданию.