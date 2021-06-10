На капремонт Волковской плотины выделят 60 млн рублей

Плотину полностью приведут в порядок в 2022 году. Фото: Галина Соловьёва

В июне начнётся ремонт автомобильного моста, который проходит по Волковской плотине. Сумма планируемых инвестиций превысит 60 млн рублей.

Рабочие проведут капитальный ремонт бетонных опорных элементов (быков) и пролётных строений моста. Кроме того, они заменят на автомобильной и пешеходной частях моста асфальтовое покрытие и ограждения. Работы должны быть завершены в августе 2022 года.

Волковская плотина является важным для Уральского алюминиевого завода и Каменска-Уральского объектом. Она была введена в эксплуатацию в 1939 году, но масштабные работы по приведению её в нормативное состояние начались только в 2015 году.

«Капитальный ремонт, который проведут в 2021-2022 годах, станет завершающим этапом модернизации. Он нацелен на усиление и восстановление металлоконструкций плотины, укрепление нижнего бьефа и напорной грани бетонной плотины», - приводит слова директора по обеспечению производства Уральского алюминиевого завода Евгения Соломеина пресс-служба администрации города. Ремонтные работы будут произведены за счёт средств компании РУСАЛ.

Как писала «Областная газета», в ноябре прошлого года прокуратура через суд обязала Каменск-Уральский металлургический завод обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в Волковское водохранилище. Концентрация загрязняющих веществ была превышена в несколько раз.