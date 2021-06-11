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Общество / Авто и транспорт
11 июня 2021, 18:25

В Екатеринбурге перекроют улицы Айвазовского и Циолковского

перекрытие дороги

Ограничения связаны с переустройством газопровода высокого давления с последующим строительством теплотрассы. Фото: Анна Митчина.

В Ленинском районе Екатеринбурга перекроют две улицы. Ещё на двух – установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

По данным пресс-службы мэрии, движение по улице Айвазовского (от Циолковского до дома № 39 по Айвазовского) закроют в период с 15 июля по 5 августа. Улица Циолковского (от улицы Айвазовского до дома № 8 по улице Циолковского) будет недоступна для автотранспорта с 6 по 27 августа.

Ограничения связаны с переустройством газопровода высокого давления с последующим строительством теплотрассы. На время проведения работ движение автомобилей будет направлено:

  • по улицам Московской, Циолковского, Серова и Авиационной – в первом случае;
  • по улицам Московской, Щорса, Айвазовского и Авиационной – во втором.

Горожан также предупреждают об установке дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» для обеспечения безопасности дорожного движения по улице Смазчиков (от Уральской до Омская), и по улице Омской (от Кондукторской до Смазчиков).

Областная газета Свердловской области

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