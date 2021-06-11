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Общество / Авто и транспорт
11 июня 2021, 17:05

Правительство РФ одобрило льготные билеты на семейные поездки в поездах

поезд

Разницу между обычной ценой и стоимостью билета со скидкой перевозчикам возместит государство. Фото: Алексей Кунилов.

Российские семьи с детьми, путешествующие внутри страны, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Соответствующее решение, направленное на поддержку и развитие внутреннего туризма, приняло Правительство РФ.

Разницу между обычной ценой и стоимостью билета со скидкой перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидируемые билеты можно будет купить на поездки в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Воспользоваться льготой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

(Размер льготы) = (Стоимость билета в купе) — ½ (Стоимости билета в плацкарте)

Как сообщили в пресс-службе кабмина, ограничений по маршрутам нет – билет можно будет приобрести в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры. На субсидирование льготных тарифов в 2021 году выделят более 1,3 млрд рублей. Необходимая сумма уже предусмотрена в федеральном бюджете.

Как писала «Областная газета», в начале июня Правительство РФ утвердило механизм возврата детского кешбэка за путёвки в оздоровительные лагеря, которые были куплены до 25 мая. Изначально программа не предполагала возмещение средств тем, кто уже их приобрёл.

Областная газета Свердловской области

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