Въезд грузовиков с трассы М-5 "Урал" в Екатеринбург запретят с 12 июня

Альтернативный въезд для грузовых машин будет возможен через ЕКАД. Фото: Галина Соловьёва.

В праздничные выходные грузовикам запретят въезд в Екатеринбург с трассы М5 «Урал» по улице Димитрова. Ограничения продлятся с 12 по 15 июня.

По данным ФКУ "Уралуправдор", это связано с ремонтом развязки на Объездной – Луганской.

"В рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга выполняет ремонт объекта "Автодорога по улице Луганская с транспортной развязкой от дома №2 по улице Луганской до автомобильной дороги Екатеринбург - аэропорт Кольцово", - говорится в сообщении. Отмечается, что альтернативный въезд для грузовых машин будет возможен через ЕКАД.

Фото: карта

Ранее "Областная газета" писала, что с 12 июня движение транспорта на пересечении улицы Луганская и Объездной дороги будет полностью закрыто на участках:

по чётной стороне улицы Луганской, от съезда № 1 до Кольцовского тракта;

по съездам № 1 и 3.

Также на съезде № 2 организуют двустороннее движение. Объехать можно по нечётной стороне ул. Луганской, а также по улицам Щербакова, Молодогвардейцев, Кольцовскому тракту, улицам Белинского и Саввы Белых.