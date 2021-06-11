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Общество / Авто и транспорт
11 июня 2021, 17:43

Екатеринбург сковали 10-балльные пробки

Машины на Малышева

Весь центр Екатеринбурга стоит в пробках. Фото: Александр Зайцев.

Движение в Екатеринбурге парализовано. Город стоит в 10-балльных пробках.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы образовались на протяжении почти всего проспекта Ленина от Музея археологии и истории Среднего Урала до Репина. Оттуда по улице Татищева до Токарей затор оценивается в 10 баллов.

Улица Малышева от Горького до Бажова стоит в обоих направлениях. Большие пробки наблюдаются на Куйбышева от Гоголя до Московской, а также от Гоголя до Восточной. Движение по улицам Карла Маркса и Энгельса отмечены на карте багровым цветом.

Движение парализовано также на Восточной, Луначарского, Мамина-Сибиряка. Ситуацию на дорогах осложняет три ДТП.

Фото: скрин Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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