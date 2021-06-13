На подъезде к мосту через Нижнетагильский пруд уложили первые 800 тонн асфальта

Строительства в Нижнем Тагиле ведётся уже почти 1,5 года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле стартовал новый этап строительства моста через пруд. На подъездах начали укладывать асфальт. Залиты первые 800 тонн со стороны пересечения Уральского и Октябрьского проспектов.

Укладка асфальта на подъездах будет вестись всё лето. Строительством моста через Нижнетагильский пруд занимается московская компания "АльмакорГрупп". Рабочие ведут надвижку мостового перехода. Подрядчики продвинулись ещё на 60 метров - полотно инженерного сооружения доведено до шестой опоры.

"Работы на подъездных дорогах к путепроводам и мостовому переходу объяснимо сейчас выйдут на передний план строительства. Во многом от того, как эффективно мы начнём эту работу, зависит исполнение наших годовых производственных графиков, а они у нас напряжённые, ведь мы поставили перед собой цель сделать максимально возможный объём работ", - приводить пресс-служба администрации Нижнего Тагила слова руководителя проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслава Назарова.

Напомним, что строительство моста в Нижнем Тагиле стартовало в марте 2020 года. В качестве субподрядчиков к работам привлекаются, в том числе на укладку асфальта, "Тагилдорстрой" и другие тагильские предприятия. Рабочие завершают бурение и бетонирование свай для всех опор моста, продолжается сборка пролётного строения, строится путепровод через Свердловское шоссе. На сооружение из свердловской казны выделят ещё 2,7 миллиарда.

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