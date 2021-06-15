С каменного моста на Малышева в Екатеринбурге уберут пешеходные тротуары

Мост на Малышева расширят до четырёх полос и уберут с него пешеходов. Фото: Галина Соловьёва

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову презентовали концепцию реконструкции каменного моста на Малышева. Работы могут занять 4 месяца.

Четыре полосы на мосту расширят за счёт того, что уберут существующие тротуары. Зону для пешеходов перенесут на мост-пристрой. Также запланирован ремонт очистных сооружений. Проект реконструкции сегодня презентовала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова в ходе осмотра губернатором и мэром набережной Исети от Исторического сквера до дома купца В.И. Чувильдина. Ожидается, что работы на Малышевском мосту начнутся не раньше 2023 года.

Управление по охране объектов культурного наследия уже одобрило все предварительные решения. В конце сентября 2021 года завершится экспертиза земельного участка ,а осенью проведут историко-культурную оценку объекта. Дальше одобрение должна будет выдать госэкспертиза.

Напомним, что власти Екатеринбурга заявили о необходимости реконструкции моста в прошлом году. В конце 2020 года проводили аукцион, искали подрядчика, который проведёт проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы. Конкурс выиграла компания ООО "Трансмостинжиниринг".

Мост является объектом культурного наследия федерального значения. Он появился на Малышева в 1840-1841 годах по проекту архитектора Екатеринбургских заводов Эрнста Сарториуса. Объект реконструировали в конце 1950-х – начале 1960-х годов, тогда также расширялась проезжая часть, укладывался асфальт вместо старого булыжного покрытия и гранитных плит.