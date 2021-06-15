В России отменят обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для заключения договора ОСАГО. Данный закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.
Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, владельцы автомобилей смогут получить полис ОСАГО, не имея на руках документа о прохождении технического осмотра машины. Данная норма была утверждена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о деятельности иностранных страховых компаний в России.
Согласно действующему закону, обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев машин может быть проведено только в том случае, если данный автомобиль прошёл государственный техосмотр.
К слову, весной прошлого года, в разгар пандемии коронавируса, автовладельцам в Свердловской области разрешили приобретать полис ОСАГО без прохождения ТО. Такая мера была введена с целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков распространения инфекции.
Напомним, 19 октября 2020 года в России изменились правила покупки полиса ОСАГО. Автовладельцам позволили приобретать полис не только на официальном сайте страховой компании, но и через финансовую платформу — маркетплейс.
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