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Общество / Авто и транспорт
15 июня 2021, 20:30

В Екатеринбурге из-за строительства теплотрассы закроют переулок Механический

  Анна Митчина
Дорожный знак "Ремонт дорог"

Движение по переулку закроют с 19 июля по 28 августа. Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге продолжается сезон ремонтных работ на дорогах. С середины июля движение перекроют по переулку Механический.

АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" закроет движение по переулку Механический от ул. Войкова до ул. Каширской. Перекрытие продлится чуть больше месяца - с 19 июля по 28 августа. Оно связано со строительством теплотрассы на этом участке.

Во время ремонта объезд будет организован по ул. Стачек, ул. Войкова и переулку Ристланда.

Для удобства горожан все дорожные перекрытия публикуют на информационной карте.

Напомним, с 12 июня ограничили въезд грузовиков с трассы М-5 "Урал".

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Областная газета Свердловской области

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