Темы дня

Общество / Авто и транспорт
16 июня 2021, 13:28

В России утвердили требования к безопасности на четырёхполосных дорогах

Дорога

Новые требования вступят в силу 27 июня. Фото: Алексей Кунилов.

Кабмин РФ утвердил дополнительные требования к безопасности движения по четырёхполосным автодорогам. Они вступят в силу 27 июня.

В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сказано, что на всех четырёхполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной 2 метра. Ширина этой полосы может быть уменьшена до 1 метра, если дорога оборудована тросовым барьером. Сейчас такие требования действуют только в отношении отдельных "четырёхполосников".

При этом пользоваться такими дорогами без указанной инфраструктуры можно вплоть до капитального ремонта.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, новые требования должны снизить число ДТП, связанных с выездом на встречку, а также повысить общий уровень безопасности движения.

Недавно стало известно, что ДПС начнёт скрытно следить за нарушителями на дорогах. В первую очередь они будут фиксировать такие нарушения, как опасное вождение, выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения.

Последнее смертельное ДТП в Свердловской области, связанное с выездом автомобиля на встречную полосу, произошло вчера вечером на трассе Екатеринбург - Тюмень: водитель автомобиля Hyundai по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Nissan. Один из водителей погиб на месте, водитель и пассажиры другого автомобиля были госпитализированы с многочисленными травмами.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2021, 16:01 / Общество
Житель Краснотурьинска выиграл в лотерею 1 млн рублей и три месяца не знал об этом
16.06.2021, 15:56 / Общество
Три новых путепровода построят в Октябрьском районе Екатеринбурга
16.06.2021, 15:36 / Общество
17 июня стартует приёмная кампания в УрФУ
16.06.2021, 15:12 / Общество
Госдума РФ приняла закон о развитии сельского туризма
16.06.2021, 14:45 / Экономика
Экспорт свердловской сельхозпродукции в 2020 году снизился на 22 млн долларов