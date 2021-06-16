В России утвердили требования к безопасности на четырёхполосных дорогах

Новые требования вступят в силу 27 июня. Фото: Алексей Кунилов.

Кабмин РФ утвердил дополнительные требования к безопасности движения по четырёхполосным автодорогам. Они вступят в силу 27 июня.

В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сказано, что на всех четырёхполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной 2 метра. Ширина этой полосы может быть уменьшена до 1 метра, если дорога оборудована тросовым барьером. Сейчас такие требования действуют только в отношении отдельных "четырёхполосников".

При этом пользоваться такими дорогами без указанной инфраструктуры можно вплоть до капитального ремонта.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, новые требования должны снизить число ДТП, связанных с выездом на встречку, а также повысить общий уровень безопасности движения.

Недавно стало известно, что ДПС начнёт скрытно следить за нарушителями на дорогах. В первую очередь они будут фиксировать такие нарушения, как опасное вождение, выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости движения.

Последнее смертельное ДТП в Свердловской области, связанное с выездом автомобиля на встречную полосу, произошло вчера вечером на трассе Екатеринбург - Тюмень: водитель автомобиля Hyundai по неустановленной причине выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Nissan. Один из водителей погиб на месте, водитель и пассажиры другого автомобиля были госпитализированы с многочисленными травмами.