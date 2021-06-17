Вылет самолёта из Геленджика в Екатеринбурга задерживается уже на 16 часов

Пассажиров задержанного рейса в Екатеринбург перевезли из Геленджика в Краснодар. Фото: Алексей Кунилов

Самолёт «Уральских авиалиний» вчера вечером, 16 июня, из-за погодных условий не смог вылететь в Екатеринбург. Пассажиры сейчас находятся в Краснодаре, куда их доставили автобусами.

Вылет задерживается уже более чем на 16 часов. Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе аэропорта Геленджик, из-за ухудшения погодных условий (северо-восточного ветра с порывами до 11 метров в секунду) был задержан вылет 7 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. «Обратный вылет рейсов будет выполнен после улучшения погодных условий. В аэропорту с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний», - пояснила представитель пресс-службы воздушной гавани.

Среди задержанных был и рейс до Екатеринбурга U6-150 «Уральских авиалиний», вылет которого ожидался в 17:10 мск 16 июня. В пресс-службе авиакомпании «Облгазете» сообщили, что были предприняты все меры для обеспечения пассажирам как можно более комфортного ожидания вылета. Там уточнили, что из-за отсутствия мест в гостиницах Геленджика пассажиров отправили автобусами в Краснодар. «После открытия аэропорта Геленджик 17 июня авиакомпания отправит самолет в Краснодар для вывоза пассажиров по маршруту далее в Екатеринбург», - уточнили в «Уральских авиалиниях».

Ожидается, что самолёт вернётся в Екатеринбург в 16:00 по местному времени.