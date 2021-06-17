В центре Нижнего Тагила перекроют улицу на четыре дня

Участок от Пархоменко до Вязовской будет перекрыт до 21 июня. Фото: 2 Gis

С 18 июня в Нижнем Тагиле перекроют улицу Карла Маркса. Ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы.

Участок от Пархоменко до Вязовской будет перекрыт до 21 июня. Постановление о временном закрытии дороги в центре города выпустила администрация Нижнего Тагила.

"Подрядная организация будет проводить аварийный ремонт теплотрассы. В связи с новой организацией схемы дорожного движения на данном участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. Водителям автотранспортных средств необходимо заранее продумывать маршрут", - сообщили в пресс-службе мэрии города.