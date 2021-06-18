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Общество / Авто и транспорт
18 июня 2021, 16:02

Рейсы из Екатеринбурга в Грецию появятся в Кольцово с 24 июня

  Анна Митчина
Самолёт в небе

Самолёты начнут летать в Ираклион с 24 июня. Фото: Евгения Скачкова

"Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга в Грецию. С 24 июня открываются рейсы в Ираклион.

Авиакомпания открывает перелёты сразу в несколько городов Греции. Летать начнут из Екатеринбурга и Жуковского (Подмосковье). С 23 июня из Жуковского по средам начнут летать на Родос, а с 24 июня - из Екатеринбурга и Жуковского по четвергам - в Ираклион. Об этом рассказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Расписание составлено максимально удобно и подойдет даже для стыковок из других регионов", - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Напомним, с 14 мая Греция отменила все ограничения на въезд иностранных туристов. Необходимо только подтвердить свой антиковидный статус. С 20 апреля в Екатеринбурге возобновил работу греческий визовый центр.

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Областная газета Свердловской области

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