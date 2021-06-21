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Общество / Авто и транспорт
21 июня 2021, 08:03

Две улицы перекроют на неделе в Екатеринбурге

Знак дорожных работах

На этой неделе закроют участок на ул. Мира и 2-ой Новосибирской. Фото: Павел Ворожцов

С 21 июня в Екатеринбурге закроют участок на улице Мира. В конце недели будет ограничено движение на ул. 2-й Новосибирской.

С сегодняшнего дня закрывается проезд в районе дома №27 по ул. Мира. Ограничения будут действовать две недели - до 5 июля. В это время Экспериментально-производственный комбинат УрФУ будет ремонтировать теплосеть в квартале улиц Первомайская-Студенческая-Библиотечная-Гагарина.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Коминтерна, Педагогической, Гагарина.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

С 27 июня на Вторчермете закроют ул. 2-ю Новосибирскую от Умельцев до Газетной. Ограничения вводит подрядчик ООО "ГУДСР" на три месяца - до 28 сентября. Там будут проводиться дорожные работы.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Эскадронной и Окружной.

    Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга
    Областная газета Свердловской области

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